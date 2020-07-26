تجاوباً مع “المواطن”.. كهرباء جازان تنير طريق العز – الخضراء بالمسارحة

المواطن - علي شيبان - جازان

تجاوبت شركة الكهرباء بمنطقة جازان سريعاً مع ما نشرته صحيفة “المواطن” بعنوان (شاهد.. طريق العز- الخضراء بـ المسارحة يغرق في الظلام رغم وجود الأعمدة)، وأعلنت أنه تم إنارة الطريق.

الجدير بالذكر أن “المواطن” نشرت تقريراً سلط الضوء على معاناة سالكي طريق العز- الخضراء بمحافظة أحد المسارحة والظلام الدامس رغم وجود الأعمدة منذ فترة ولا ينقصها سوى إطلاق التيار الكهربائي.

وأشاد الأهالي بدور “المواطن” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول، وأيضاً التفاعل السريع من قبل شركة الكهرباء بجازان في فترة قصيرة من نشر الخبر مثمنين هذا التفاعل السريع من الأمانة بجازان.

ومن جانبهم قدم الأهالي ومرتادي الطريق شكرهم وتقديرهم عبر “المواطن” لكهرباء جازان وعلى رأسها المهندس يحيى غزواني، مثمنين جهوده في خدمة الوطن والمواطن.

شاهد.. طريق العز – الخضراء بـ المسارحة يغرق في الظلام رغم وجود الأعمدة



