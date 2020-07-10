تحديد موعد النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

المواطن - محمد الدريني

أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الجمعة، قرارًا بتحديد موعد النطق العلني بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وذلك يومَ الجمعة 7 أغسطس 2020، وذلك خلال جلسة علنية تُعقد عند الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت لبنان.

إصدار الحكم عن بعد:

أعلن القضاة أن الحكم سيصدر في قاعة المحكمة بمشاركة جزئية عن بُعد، حي تم إبلاغ ممثلي وسائل الإعلام الذين يرغبون في تغطية وقائع جلسة النطق بالحكم الحصول على بطاقات اعتماد. وسيعلَن عن الإجراءات المتعلقة بهذه الجلسة في الوقت المناسب.

ونظرًا إلى جائحة كوفيد-19 وتماشيًا مع التوجيهات الوطنية لن يُسمح إلا لعدد محدود من أعضاء وسائل الإعلام بدخول شرفة الجمهور وقاعة الإعلام في المحكمة.

اغتيال رفيق الحريري:

يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قد تعرض للاغتيال مع 21 شخصًا، عندما انفجر ما يعادل ألف كيلوجرام من مادة التي إن تي أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت.