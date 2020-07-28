تحذير لأهالي الطائف .. عواصف رعدية وأمطار غزيرة

المواطن - واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في الطائف إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب ورود تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ‏حول تأثر المحافظة بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية تبدأ من الساعة 16:30 إلى 18:30 من هذا اليوم.

تحذير لأهالي الطائف

‏وأهاب الدفاع المدني بأهالي الطائف الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم المخاطرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركيب أغراضهم متمنية السلامة للجميع.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



