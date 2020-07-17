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تحذير من أمطار رعدية على نجران حتى الساعة الـ 6 مساءً

تحذير من أمطار رعدية على نجران حتى الساعة الـ 6 مساءً

2020/07/17
الساعة 2:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تحذير من أمطار رعدية على نجران حتى الساعة الـ 6 مساءً
المواطن - واس
العناوين الفرعية إخفاء
1 حالة الطقس اليوم
2 حركة الرياح السطحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، تشمل محافظات الحرث ، والداير بني مالك، و الريث، و العارضة، و فيفا، والعيدابي. وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 6 مساءً .

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية ونجران، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.




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