تحذير من تدني الرؤية على جازان حتى الـ8 مساءً

المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

الدفاع المدني يدعو للتقيد بالإرشادات

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات(جازان، عسير ،الباحة ، نجران). وتؤثر رياح نشطة على مناطق (القصيم ، الرياض ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية 18 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .



