تحميل ببجي بخريطة Livik الجديدة

المواطن - متابعة

أعلنت ببجي فجر اليوم الأربعاء، عن طرح خريطة جديدة على الهواتف الذكية باسم Livik، وذلك بعد الجدل الواسع الذي برز على مواقع التواصل الاجتماعي من السجود لصنم على اللعبة والذي دفع الشركة للتوضيح خاصةً بعد تراجع نسبة تحميل ببجي خلال الفترة الأخيرة.

Gotta win fast! 🍗

Steps to enter:

1.) Play on Livik and record a video of the win and results screen

2.) Post on social media and tag 3 friends + use #ChickenDinnerIn15Mins and #PUBGM

3.) Upload here: https://t.co/ZG0fmcRr4m pic.twitter.com/VFj368AssE

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) July 8, 2020