تخرج من الثانوية فهل يمكنه التسجيل في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار شاب تخرج من المرحلة الثانوية ويريد التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم.

وقال حساب المواطن ردًا على الاستفسار عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، إن التسجيل في البرنامج موقوف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلًا، حيث كان التسجيل متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

تفاصيل الدعم للدفعة الـ 32 :

وكان البرنامج قد أودع في وقت سابق 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثلاثون حوالي 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.6 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 76.8 مليار ريال منها 521 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أنه بإمكان من لم يستوفي شرط الأهلية من الأفراد المستقلين الاعتراض خلال مدة 90 يومًا لإثبات استقلاليتهم، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد موحد من شبكة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) على أن يكون المستند باسمه، وذلك كشرط أساسي لضمان الأهلية.

مستندات إثبات الاستقلالية:

وأيان أن لكل فرد مستقل غير مؤهل ولديه ما يثبت استقلاليته برفع إحدى تلك المستندات على بوابة البرنامج عبر زيارة الرابط: (http://ca.gov.sa/)، فيما أتاح البرنامج إمكانية استفادة المستقلين غير المؤهلين ممن لم يثبتوا استقلاليتهم بالانضمام للبرنامج بإضافتهم كتابعين لرب الأسرة إذا كان مستفيدًا رئيسيًا من البرنامج، ويقصد برنامج حساب المواطن بالفرد المستقل ( الفرد الغير متزوج “ذكر أو أنثى” ويشمل “الأعزب، الأرمل والمطلق” وليس لديه تابعين أو معالين، ويشترط إثبات استقلالية المسكن إذا كان عمره 18 سنة فما فوق).

وبين أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 930 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 107 آلاف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 30%، وشكل الذكـور المستقلين 70%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.



