تخصيص 7 ملايين م2 لمشاريع الإسكان الجديدة في تبوك

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

خصصت أمانة منطقة تبوك أراضي لمشاريع وزارة الإسكان بالمنطقة بما يزيد عن 7 ملايين متر مربع جديدة.

5 مواقع في المنطقة

وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق أن هذه الأراضي انقسمت إلى خمسة أجزاء بمدينة تبوك، إذ يأتي الجزء الأول منها بمساحة ( 1605107م2) والجزء الثاني بمساحة ( 1394436م2 ) فيما ستبلغ مساحة الجزء الثالث (7712786م2) والجزء الرابع ( 1767700م2 ) والجزء الخامس ( 1932985م2 ) ليبلغ إجمالي مساحة ما خصصته الأمانة من الأراضي (7471506) (سبعة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعين ألفًا وخمسمائة وستة أمتار مربعة.

تسريع حصول المواطن على السكن

وأشار الشفق إلى أن الأمانة حرصت على توفير الأراضي المناسبة والكافية بمدن ومحافظات منطقة تبوك تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الرشيدة لدعم جميع الخطوات التي تسرع من سرعة حصول المواطنين على الوحدات الإسكانية.

وشدد على حرص واهتمام القيادة الرشيدة على توحيد الجهود ووضع الآليات المساندة في تعزيز هذا القطاع مما يسهم في رخاء ورفاهية المواطن في هذا البلد العطاء، منوهًا بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على تحقيق كل ما يخدم المواطن في المنطقة كما نوه بمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية لهذا الأمر وحرصه الشديد على تحقيقه.



