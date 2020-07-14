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تداول تعلن موعد إطلاق سوق المشتقات المالية
لتزويد المستثمرين بمجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية

تداول تعلن موعد إطلاق سوق المشتقات المالية

2020/07/14
الساعة 3:43 مساءً
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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تداول تعلن موعد إطلاق سوق المشتقات المالية
المواطن - واس

أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” عن إطلاق سوق المشتقات المالية في يوم 30 أغسطس 2020، وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.
ويمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية، حيث تم تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (التي تتخذ مؤشر “إم تي 30 ” أساساً لها) لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية.




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