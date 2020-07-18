تداول مقاطع لأقدم خطيب ومؤذن في حائل الشيخ هليل الشمري

المواطن - الرياض

تداول العديد من أبناء المملكة مقاطع فيديو للراحل الشيخ هليل بن سودان الشمري، أقدم خطيب ومؤذن في المنطقة الذي توفي أول أمس الخميس بعد صراع مع المرض.

مغردون ينعون الشيخ هليل الشمري

وتداول المغردون مقاطع فيديو تتضمن بعضها تلاوات للقرآن الكريم وأخرى لرفع الأذان وكذلك بعضاً من اللقاءات الإعلامية السابقة التي أجريت مع الشيخ هليل بن سودان الشمري، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر.

وقال محمد جزاع الأسلمي: الشيخ هليل الشمري أقدم إمام في منطقة حائل كان يقيم حملات حج مجاناً كل عام آخرها عام 1440هـ ويقودها هو بنفسه، عُرف ببذل الخير والإحسان وإصلاح ذات البين والعديد من أوجه الخير.

ونشر كامل الشمري مقطعاً من مخيم الشيخ الراحل في حج العام الماضي وعلق عليه بالقول: كنت سنوياً أقابله بالحج بمخيمه قرب العدل بمكة المكرمة.. طيب ومحترم ومتواضع.. وبالمخيم تجد ضيوفه من كل أطياف المجتمع فهو محبوب ومتواضع.

من هو الشيخ الشمري ؟

ويعد الشمري من أوائل المشايخ الذين تخرجوا من مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنورة، وأمضى أكثر من 60 عاماً يؤذن للصلاة منذ عام 1374هـ، إذ يعتبر أقدم خطيب جامع في حائل.



