ترامب يتحدث بواقعية عن كورونا: الأزمة ستسوء حتمًا للأسف

المواطن - متابعة

تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بواقعية شديدة عن أزمة كورونا التي تضرب بلاده في أول مؤتمر صحفي يعقده بشأن الفيروس منذ إبريل الماضي.

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الرئيس سيعلن أخبارًا سارة بشأن الوباء، لكن ترامب أقر أمام الصحفيين بمدى فداحة جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وقال: إن “الأزمة ستسوء حتمًا، للأسف، قبل أن تتحسن”.

وتابع: أنا لا أحب أن أقول ذلك لكن هذه هي الحقيقة، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وأضاف: “بعض المناطق في بلدنا تبلي بلاء حسنًا جدًّا. وهناك مناطق أخرى أداؤها أقل جودة”.

وشدد ترامب على أن الهدف “ليس فقط إدارة أزمة الوباء ولكن القضاء عليه”.

وقال ترامب: إن “اللقاحات آتية وستأتي أبكر بكثير مما كان يعتقده أي شخص”، مجدّدًا التعبير عن أمله في أن الفيروس سوف يختفي.

وطلب ترامب من الأمريكيين وضع كمامات عندما لا يكون التباعد الاجتماعي ممكنًا، مشيرًا إلى أنه يخضع لفحص كورونا كل يومين أو ثلاثة.

وأضاف: “سواء أعجبتكم الكمامة أم لا، سيكون لها تأثير. سيكون لها تأثير ونحن بحاجة إلى كلّ ما يمكننا الحصول عليه”.

وأمس الأول الاثنين، أعلن ترامب أن وضع القناع الطبي الكمامة، تحسبًا لفيروس كورونا المستجد، معتبرًا ذلك عملًا وطنيًّا.

وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر: “كثيرون يقولون إن وضع الكمامة عمل وطني حين تستحيل ممارسة التباعد الاجتماعي. ولا أحد أكثر وطنية مني”، مرفقًا تغريدته بصورة له وهو يضع كمامة.



