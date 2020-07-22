ترامب يقرر زيادة ضباط الأمن الفيدراليين في المدن المضطربة

المواطن - متابعة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أنه “سيرفع على الفور عدد قوات إنفاذ القانون الفيدرالي في شيكاغو، إلينوي، في أعقاب الارتفاع الأخير في العنف المسلح في المدينة.

وقال الرئيس الأمريكي أثناء إبداء ملاحظاته حول “عملية الأسطورة: مكافحة الجرائم العنيفة في المدن الأمريكية” في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في 22 يوليو: إنه “لا ينبغي أن تضطر الأم إلى حمل طفلها الميت بين ذراعيها لمجرد أن السياسيين يرفضون القيام بما هو ضروري لتأمين حيهم وتأمين مدينتهم”.

وقال ترامب: إن عددًا من المدن الأخرى في الولايات المتحدة تحتاج إلى تدخل فيدرالي بالإضافة إلى شيكاغو، مثل ألبوكيركي، نيو مكسيكو.

واعتبر أن القادة سيكونون إما مغرورين جدًّا أو سياسيين أكثر من اللازم إذا رفضوا المساعدة من الضباط الفيدراليين الذين يتصرفون بناءً على أوامر تنفيذية.

يذكر أن العديد من المدن والولايات الأمريكية شهدت خلال الأسابيع الماضية موجة من العنف بسبب مقتل رجل أسمر اللون على أيدي أحد رجال الشرطة خنقًا.



