ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام الموسم رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

تصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2019/ 2020، بفارق كبير عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه، ليتوج بالبطولة بعد 30 عامًا من الغياب.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في اختتام منافسات البريميرليج بالفوز على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلها فيرجل فان دايك، ديفوك أوريجي وساديو ماني.

وكان ليفربول قد تسلم كأس البريميرليج بعد مباراته الماضية ضد تشيلسي، باعتبارها الأخيرة التي يخوضها على ملعبه “أنفيلد”، واحتفل اللاعبون بطريقتهم الخاصة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ترتيب الدوري الإنجليزي:

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد ختام منافسات موسم 2019/ 2020 كالتالي؛ ليفربول في الصدارة برصيد 99 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي، ثم مانشستر يونايتد برصيد 66 نقطة بالتساوي مع تشيلسي.

واحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن توتنهام هوتسبير بالتساوي مع وولفرهامبتون، فيما حل آرسنال ثامنًا بـ56 نقطة.

وأنهى شيفيلد يونايتد البريميرليج في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 54 نقطة، متساويًا مع بيرنلي، وبفارق نقطتين عن ساوثهامبتون، ثم إيفرتون بـ49 نقطة، واحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ13 برصيد 44 نقطة، يليه كريستال بالاس بـ43 نقطة.

وتواجد برايتون في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطتين عن وست هام يونايتد، ثم أستون فيلا برصيد 35 نقطة، ليضمن البقاء في دوري الكبار الموسم الرياضي المقبل.

وتأكد هبوط كل من؛ بورنموث صاحب المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 34 نقطة بالتساوي مع واتفورد، ونورويتش سيتي بعدما تذيل الترتيب برصيد 21 نقطة.



