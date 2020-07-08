ترتيب الدوري الإيطالي بعد قمة ميلان ضد يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في البقاء في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك رغم خسارته الكبيرة من نادي ميلان برباعية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين.

وتجمد رصيد يوفنتوس بعد الخسارة من ميلان عند 75 نقطة في المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي، بينما أصبح رصيد نادي ميلان بعد الفوز برباعية 49 نقطة في المركز الخامس.

تعثر ثانٍ لـ لاتسيو يمنعه من صدارة ترتيب الدوري الإيطالي

وقبل إقامة مباراة ميلان ضد يوفنتوس، كان نادي لاتسيو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي خسر من نادي ليتشي بصورة مفاجئة بنتيجة هدفين مقابل هدف حيث سجل لفريق ليتشي كل من خوما باباكار وفابيو لوتشيوني، بينما سجل لفريق لاتسيو اللاعب فيليبي كايسيدو.

وبعد خسارة لاتسيو، تجمد رصيد فريق العاصمة الإيطالية عند 68 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، أما رصيد نادي ليتشي فأصبح 28 نقطة في المركز السابع عشر.

ويحتل نادي إنتر ميلان حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة، وذلك بعد خسارته من فريق بولونيا بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الثلاثين.

أما نادي أتالانتا فيتواجد في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة.

نتائج روما المخيبة تُؤثر عليه في ترتيب الدوري الإيطالي

جدير بالذكر أن نادي روما واصل نتائجه المخيبة في الدوري الإيطالي، حيث خسر من فريق نابولي بثنائية مقابل هدف في الجولة الثلاثين، حيث يحتل الجيالوروسي حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة.

أما فريق نابولي فبعد مرور 30 جولة، فيحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة.

ويسعى نابولي إلى الفوز على فريق جنوى اليوم الأربعاء في الدوري، وذلك من أجل الوصول إلى النقطة الحادية والخمسين، والصعود إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وسيكون الأمر ذاته لـ روما الذي يواجه اليوم فريق بارما، ففي حال نجح الجيالوروسي في الفوز على بارما فيُصيبح رصيد الجيالوروسي 51 نقطة، وقد يُنافس نابولي على المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتُعاني أندية جنوى وبريشيا وسبال من خطر الهبوط بسبب احتلالهم آخر 3 مراكز في ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يتواجد جنوى بالمركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة، أما نادي بريشيا فيتواجد في المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة، ويحتل فريق سبال المركز الـ20 والأخير برصيد 19 نقطة.