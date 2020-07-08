ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية صلاح

المواطن - محمد سمعه

دخل محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، في المركز الثالث ضمن قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019- 2020، وذلك بعد أن سجل ثنائية لفريقه في شباك برايتون ضمن مباراة الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل رصيد محمد صلاح من الأهداف إلى 18 هدفًا في البريميرليج في الموسم الحالي، حيث سجل الهدف الأول لـ ليفربول في شباك برايتون بالدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، وسجل الهدف الثالث للريدز في شباك برايتون بالدقيقة السادسة والسبعين.

جيمي فاردي في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

ويتصدر اللاعب الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي المركز الأول في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا، وذلك بعد أن سجل هدفًا لـ ليستر سيتي في شباك أرسنال أول أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وكان فريق ليفربول نجح في إنهاء الشوط الأول من مباراة برايتون، متقدمًا بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث سجل للريدز محمد صلاح واللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون، بينما سجل اللاعب ليندرو تروسارد الهدف الوحيد لـ برايتون في الدقيقة الخامسة والأربعين مع نهاية الشوط الأول.

ويتواجد النجم الجابوني بيير أوباميانج لاعب نادي أرسنال في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفًا، حيث سجل هدفه العشرين في شباك ليستر سيتي خلال مباراة الفريقين أول أمس في الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في موسم 2017- 2018 ليُتوج هدافًا للدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا في موسمه الأول مع ليفربول.

وفي موسم 2018- 2019، فاز محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي بالمشاركة مع بيير أوباميانج لاعب نادي أرسنال برصيد 22 هدفًا لكل منهما.

جدير بالذكر، أن ليفربول نجح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ19 في تاريخه وبعد غياب 30 عامًا، وذلك عقب فوز تشيلسي على مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف في الـ25 من يونيو الماضي، حيث أُقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

سيرخيو أغويرو خامسًا في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

ويتواجد اللاعب الإنجليزي داني إنجز نجم ساوثهامبتون في المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 18 هدفًا، وبالتساوي مع محمد صلاح، بينما يتواجد اللاعب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو نجم مانشستر سيتي في المركز الخامس في قائمة الهدافين برصيد 16 هدفًا.