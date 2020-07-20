تركي الغامدي: انضمام بيروتي لـ الشباب يُحسب لـ البلطان

وإذا تمت صفقة بيروتي فسوف تكون ثاني صفقة يُبرمها الشباب من أوروبا، بعد تعاقده مع الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب وسط إشبيلية الإسباني.

وكان موقع Forza Roma الإيطالي، قال مُسبقًا إن ناديًا سعوديًا عرض على روما شراء بيروتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدم النادي السعودي عرضًا ماليًا قيمته 2.5 مليون يورو لشراء بيروتي، الذي يرغب روما في التخلص منه بسعر مناسب.

روما يبيع بيروتي مقابل 3 ملايين يورو

وكان الإعلامي طارق النوفل قال عبر حسابه في “تويتر” إن النادي السعودي عرض 2.5 مليون لشراء بيروتي، رغم أن روما يريد الحصول على 3 ملايين يورو.

ولم يكشف طارق النوفل عن هوية النادي السعودي الراغب في ضم بيروتي.

وفي سياق آخر، يُفكر نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في التعاقد مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لـ شبكة “سبورت ميدياست” الإيطالية فإن رونالدو سينتقل إلى نيوكاسل في حال انتقل النادي إلى الاستثمار السعودي خلال الفترة المقبلة.

ولا يُمانع رونالدو الانتقال لـ نيوكاسل لكنه يرغب في اللعب للفريق الإنجليزي لمدة موسم، بينما يرغب الملاك السعوديون منحه عقدًا لمدة عامين مع النادي.