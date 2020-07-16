تساؤل غريب من النوفل بسبب مفاوضات النصر وعسيري

المواطن - محمد سمعه

وجّه الإعلامي الرياضي طارق النوفل تساؤلًا غريبًا للجماهير الرياضية السعودية، وذلك بمناسبة مفاوضات النصر مع عبدالفتاح عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي.

وغرّد النوفل عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: “هل هناك لاعب سعودي يستحق 18 مليون ريال لموسمين فقط وفيلا وسيارة ؟”.

مغردون يعلقون على تغريدة النوفل

وعلّق بعض المغردين على تغريدة النوفل حيث قال أحدهم إن اللاعب السعودي يستحق 3 ملايين ريال بالموسم، مضيفًا بأنه إذا كان لاعبًا خارقًا فسيكون من المناسب له الحصول على أربعة ملايين ونصف المليون ريال بالموسم.

وقيل: إن إدارة النصر، ستقدم عرضًا ضخمًا لـ عبدالفتاح عسيري يصل إلى 20 مليون ريال، كراتب خلال عقد مدته 3 سنوات مع تقديم فيلا سكنية وسيارة فاخرة، لإقناع عسيري بالانضمام لأصفر العاصمة وفقًا لـ“عكاظ”.

وعلى الفور طالب الجمهور الأهلاوي، إدارة الراقي بسرعة تقديم العروض المناسبة لعسيري قبل انتقاله إلى النصر كون رحيله عن الأهلي سيضر الفريق.

وكشف الناقد الرياضي محمد أبو هداية الناقد الحصري في قناة 24 الرياضية عن موعد انتقال عبدالفتاح عسيري لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وكتب أبو هداية عبر حسابه في “تويتر”: “مصادري الخاصة تقول.. النجم عبدالفتاح عسيري لاعب نصراوي والإعلان الرسمي في الويكند المقبل!!.. قضي الأمر”.

وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان عبر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: “عبدالفتاح عسيري لن يستمر مع الأهلي وسيكون في أحد الأندية الكبار”.

الأمير يُحذر الهلال بشأن عسيري

وكان القانوني أحمد الأمير الباحث في لوائح الفيفا أكد مسبقًا أن الأزرق قد يتعرض لعقوبات بسبب مخالفته القانون، والتفاوض مع اللاعب عبدالفتاح عسيري وهو لم يدخل بعد الفترة الحرة له مع الأهلي.

وعلّق الإعلامي سلطان الزايدي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مصادر المدينة تؤكد أن الهلال هو الأقرب في حال قرر عبدالفتاح عسيري مغادرة الأهلي”.



