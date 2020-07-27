تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

المواطن - متابعة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين إنها سجلت 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد أمس.

وأضافت اللجنة في بيان أن الإصابات الجديدة تضم 41 حالة بمنطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين و14 حالة في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد وحالتين بإقليم جيلين، بينما ارتبطت الحالات الأربع المتبقية بأشخاص قادمين من الخارج.

وأوضحت اللجنة أن الصين رصدت حتى أمس 83891 إصابة مؤكدة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



