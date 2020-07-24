تشافي يُخطط لحرمان النصر من صفقة كبرى

المواطن - محمد سمعه

يُخطط المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب نادي السد القطري، لحرمان نادي النصر من صفقة كبرى يرغب في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة Espn الرياضية العالمية: إن تشافي يُحاول إقناع مواطنه دايفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بالانضمام لـ السد بدلًا من النصر، وذلك بعد نهاية عقده مع مان سيتي بنهاية موسم 2019/ 2020.

النصر والهلال يتنافسان لضم نجم السيتي:

وكانت تقارير صحافية، قالت في وقت سابق: إن النصر سينافس الهلال والسد على ضم دايفيد سيلفا لاعب فالنسيا الإسباني سابقًا، والمتألق حاليًّا مع مانشستر سيتي.

وفي سياق آخر، اتخذ المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، قرارًا سيُعطل انضمام اللاعب عبدالفتاح عسيري للعالمي خلال الفترة المقبلة.

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة الأهلي طلبت من إدارة النصر، التنازل عن خدمات اللاعبين “صالح العباس وسامي النجعي”، وذلك في مقابل التنازل عن المدة المتبقية للاعب عبدالفتاح عسيري.

ولكن رفض فيتوريا فكرة الاستغناء عن سامي النجعي لاعب النصر والمُعار إلى ضمك حاليًّا، وذلك بحكم تقديمه مستوى جيد مع المنتخب الأولمبي وضمك، كما رفض أيضًا التفريط في اللاعب صالح العباس المُعار من النصر إلى أبها بالفترة الحالية، وذلك وفقًا لحساب برنامج “الحصاد الرياضي” في تويتر.

وسيتجه النصر لطلب التفاوض ماديًّا مع الأهلي بالمرحلة المقبلة.

8 ملايين ريال تفصل عسيري عن الانضمام لـ النصر: وكان عبدالفتاح عسيري انضم لـ النصر قادمًا من الأهلي، وقالت تقارير صحافية: إن الأهلي سيبيع المدة المتبقية من عقد عسيري للنصر مقابل 8 ملايين ريال وهو ما رفضه العالمي.



