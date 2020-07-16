تشكيلة غريبة لـ برشلونة ضد أوساسونا قد تُهدي الدوري لـ الريال

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني للفريق الكروي الأول ببرشلونة عن تشكيلة النادي الكتالوني لخوض مباراة برشلونة ضد أوساسونا التي تنطلق في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

تشكيلة النادي الكتالوني لـ مباراة برشلونة ضد أوساسونا

وجاءت تشكيلة النادي الكتالوني لمباراة برشلونة ضد أوساسونا مكونة من : “تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، إيفان راكيتيتش، كليموه لينجليه، سيرجي روبيرتو، جونيور فيربو، ليونيل ميسي، ريكي بويج، أنسو فاتي، مارتين برايثوايت”.

وستُقام اليوم الخميس مباراة ريال مدريد ضد فياريال في نفس توقيت مباراة برشلونة ضد أوساسونا، حيث إذا فاز الريال وتعثر برشلونة، فهذا يعني أن الفريق الملكي سيكون بطلًا للدوري الإسباني موسم 2019/2020.

أما إذا نجح النادي الكتالوني في تحقيق الفوز بـ مباراة برشلونة ضد أوساسونا، وتعثر ريال مدريد ضد فياريال اليوم الأربعاء، فهذا يعني أن فرص برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني ستؤجل للجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة.

وقبل إقامة مباراة برشلونة ضد أوساسونا، عانى البارشا كثيرًا من النتائج السلبية والأداء الفني المتذبذب.

ورغم أن البارشا حقق الفوز في آخر ثلاث مباريات ضد كل من فياريال وإسبانيول وبلد الوليد قبل مواجهة برشلونة ضد أوساسونا، لكن الجمهور الكتالوني قلق بسبب عدم قدرة البارشا على الفوز بالدوري الإسباني للموسم الحالي.

جمهور البارشا غاضب قبل مباراة برشلونة ضد أوساسونا

وصبّ الجمهور الكتالوني جم غضبه على المدرب كيكي سيتين قبل مباراة برشلونة ضد أوساسونا، حيث طالبوا برحيله بعد نهاية الموسم سواء تُوج برشلونة بلقب الليجا أو لم يُتوج.

وقبل إقامة مباراة برشلونة ضد أوساسونا، كان برشلونة سقط في فخ التعادل ضد إشبيلية في ملعب بيزخوان سانشيز بإقليم الأندلس، وتعادل أيضًا ضد نادي سلتا فيغو في ملعبه، قبل أن يعود ويُحقق فوزًا هزيلًا على إسبانيول في ديربي كتالونيا بهدف دون رد.



