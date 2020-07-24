تصرف جريء من إنتر ميلان لمنع انتقال مارتينيز لـ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أقدم نادي إنتر ميلان الإيطالي، على فعل تصرف جريء، وذلك للإبقاء على مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعد اهتمام برشلونة الإسباني بالتعاقد معه.

وكانت شبكة “سبورت ميدياست” الإيطالية قالت اليوم الجمعة: إن إدارة إنتر ميلان ستُزيد راتب مارتينيز ليصل إلى 5 ملايين يورو سنويًّا بعدما كان مليون ونصف المليون يورو.

وتأتي رغبة إنتر ميلان، في زيادة راتب مارتينيز لإقناعه بالبقاء في الإنتر، لحاجة الفريق له في المباريات المقبلة.

الإنتر يتحدى أزمة كورونا:

وقرر إنتر ميلان تحدي أزمة فيروس كورونا بزيادة راتب مارتينيز، حيث تسبب الفيروس في أزمات اقتصادية للأندية، خلال آخر 4 أشهر.

ميسي يُفكر في الانضمام لـ إنتر ميلان:

من ناحية أخرى، وجّه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي صدمة مُدوية لنادي برشلونة الإسباني، بعدما أبدى مؤخرًا رغبته بعدم تجديد العقد مع النادي الكتالوني.

وقال راديو Rai Sport الإيطالي: إن والد ليونيل ميسي سيتواجد بمدينة ميلانو الإيطالية، للتفاوض مع نادي إنتر ميلان الإيطالي حول انتقال نجله للنيراتزوري بالفترة المقبلة.

وأضاف الراديو أن والد ليونيل ميسي، يبحث حاليًّا عن شقة في مدينة ميلانو، تمهيدًا للعيش في المدينة رفقة نجله.

وكان ميسي دخل في خلاف مؤخرًا مع الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي ببرشلونة، حيث اتهم الأخير لاعبي البارشا بالتخاذل وتحقيق نتائج سلبية، بينما رد ميسي عليه وطالبه بتحديد الأسماء المتهمة بالتقصير.

ويُعاني الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة الحالية من تذبذب في المستوى الفني أدى إلى فقدان بطولة الدوري الإسباني بموسم 2019/ 2020 لمصلحة فريق ريال مدريد.



