تطبيق المرحلة الـ16 من برنامج حماية الأجور قريبًا

المواطن - واس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرب تطبيق المرحلة السادسة عشر لبرنامج حماية الأجور للمنشآت التي تتراوح عمالتها ما بين 5 إلى 10 عمال، وذلك بدءا من 1 أغسطس 2020 م.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، مؤكدة ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور, ورفع ملف الأجور بشكل شهري تفاديًا للوقوع في المخالفات.

الجدير بالذكر أنه يمكن للمنشآت الالتزام بمتطلبات البرنامج وفق الإجراءات الموضحة بموقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال زيارة منصة “مُدد” عبر الرابط التالي (هنا).



