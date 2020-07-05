تطورات شكوى شباب الأهلي المتضرر من إلغاء الدوري الإماراتي

المواطن - محمد سمعه

تقدم نادي شباب الأهلي دُبي الإماراتي مؤخرًا بشكوى إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وذلك بسبب إلغاء الدوري الإماراتي لموسم 2019-2020 دون بطل بسبب فيروس كورونا.

وقررت لجنة الانضباط تأجيل النظر في شكوى فريق شباب الأهلي دبي مع منح مهلة لاتحاد القدم الإماراتي ورابطة الدوري للرد على شكوى الفريق حتى يوم الأربعاء القادم وفقًا لـ “البيان الإماراتية”.

وقبل إلغاء الموسم في الدوري الإماراتي، كان شباب الأهلي متصدرًا برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي العين صاحب المركز الثاني قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

إلغاء الموسم قرار نهائي

وكان مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية حسم يوم 17 يونيو الماضي، مصير الدوري الإماراتي هذا الموسم، بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعقد المجلس اجتماعًا، أمس، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، وبحضور كل من؛ نائب الرئيس جمال حامد المري، وأعضاء محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي، بجانب المدير التنفيذي وليد الحوسني ومستشار تطوير الأعمال خالد محمد عبدالله.

وقرر مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية عدم استمرار مباريات مسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عام لمنافسات الموسم الرياضي 2019/2020.

اجتماع عاجل لتحديد خطة الموسم المقبل

وأعلن المجلس عن توجيه الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ما يترتب عليه للموسمين 2019/ 2020 و2020/ 2021، والتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بهذا الشأن.