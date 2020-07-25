تطور جديد حول أزمة صفقة عبدالفتاح عسيري

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر يوم الجمعة 17 يوليو الجاري، عن تعاقده مع اللاعب عبدالفتاح عسيري قادمًا من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وظهرت أزمة مؤخرًا تتعلق بتأخر انضمام عبدالفتاح عسيري للنصر، وذلك بسبب وجود خلاف حول القيمة المالية المفترض على النصر دفعها للأهلي، لشراء القيمة المُتبقية من عقد عبدالفتاح عسيري.

إدارة الأهلي ترفض عرض النصر

وكانت إدارة النصر عرضت على الأهلي مبلغ وقدره 3 ملايين ونصف المليون ريال لشراء القيمة المتبقية من عقد عبدالفتاح عسيري، لكن العرض تم رفضه وفقًا لـ “المدينة”.

ولا يزال الأهلي يرغب في الحصول على 8 ملايين ريال من النصر، للاستغناء عن خدمات عسيري بصورة نهائية.

قرار من فيتوريا يُعرقل انضمام عبدالفتاح عسيري

وفي وقت سابق، اتخذ المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، قرارًا سيُعطل انضمام اللاعب عبدالفتاح عسيري للعالمي خلال الفترة المقبلة.

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة الأهلي طلبت من إدارة النصر، التنازل عن خدمات اللاعبين “صالح العباس وسامي النجعي”، وذلك في مقابل التنازل عن المدة المتبقية للاعب عبدالفتاح عسيري.

ولكن رفض فيتوريا فكرة الاستغناء عن سامي النجعي لاعب النصر والمُعار إلى ضمك حاليًّا، وذلك بحكم تقديمه مستوى جيد مع المنتخب الأولمبي وضمك، كما رفض أيضًا التفريط في اللاعب صالح العباس المُعار من النصر إلى أبها بالفترة الحالية، وذلك وفقًا لحساب برنامج “الحصاد الرياضي” في تويتر.



