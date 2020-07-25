تطور جديد يحسم مصير بلايلي بشكل نهائي

المواطن - محمد سمعه

حسم المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بالأهلي، مصير اللاعب الجزائري يوسف بلايلي.

وعانى بلايلي بالفترة الأخيرة مع الأهلي، حيث لم ينجح في تقديم الأداء المنتظر منه مع الراقي، منذ الانضمام له في صيف 2019، قادمًا من نادي الترجي الرياضي التونسي.

ورفض ميلويفيتش تمامًا فكرة التفريط في بلايلي خاصة بعد قدوم عروض له من أندية قطرية ومن نادي الترجي وذلك وفقًا لـ “الاقتصادية”.

ويأتي ذلك الرفض في ظل وجود نية لدى المدرب الصربي في الاعتماد على بلايلي ومنحه الفرصة كاملة خلال المباريات المقبلة.

ويخضع بلايلي حاليًا لبرنامج إعداد وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

إنجازات وبطولات بلايلي

وكان بلايلي فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الترجي عامي 2018 و 2019، كما فاز بلقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب الجزائر في يوليو 2019.

وفي الفترة السابقة، أوضح نادي الزمالك المصري بالفترة الحالية حقيقة اقترابه من ضم النجم السوري عمر السومة مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي.

حقيقة اهتمام الزمالك بضم السومة

وأصدر الزمالك بيانًا عبر قناته الفضائية نفى فيه تمامًا نيته التعاقد مع عمر السومة، مشيدًا في الوقت ذاته بالقدرات الفنية المميزة للاعب السوري.

وأكد الزمالك على وجود المهاجم المصري الشاب مصطفى محمد، مما يجعله لا يحتاج السومة فنيًا. وفي وقت سابق، أوضح عمرو أنور مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي المصري، أن ناديه سيحتاج انضمام النجم السوري عمر السومة لصفوف المارد الأحمر، خلال الفترة المقبلة. وذكر أنور أنه خلال الفترة التي عمل بها كمدرب لنادي الاتحاد في السعودية، كان يستمتع بمتابعة أداء السومة في مباريات الراقي. وأضاف عمرو أنور خلال تصريحاته لـ برنامج “نمبر وان” على قناة النهار المصرية أن ما يجعل الأهلي المصري في أشد الاحتياج لـ المهاجم السوري هو قدرته على استغلال أنصاف الفرص، مضيفًا أن راتبه السنوي المرتفع يجعل الصفقة صعبة للمارد الأحمر.



