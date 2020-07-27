تطور جديد يُعرقل مفاوضات الأهلي مع المؤشر

المواطن - مروة نبيل

تشهد مفاوضات النادي الأهلي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم سلمان المؤشر العديد من العقبات، الأمر الذي قد يؤثر على استمراره في صفوفه خلال الفترة المقبلة.

إيقاف المفاوضات

وذكر برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “توقفت مفاوضات الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي وطارق كيال مع سلمان المؤشر”.

وتابع حساب البرنامج تغريدته: “بعد رفض وكيله لمبلغ 4 ملايين لتسوية المتأخرات وطالب بكامل المبلغ 6 مليون و800 ألف وبالتالي ستتحول المفاوضات لإدارة النادي لاستكمالها.. الجدير بالذكر أن عقد اللاعب ينتهي بعد 3 أيام”.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن إدارة النصر أوشكت على إتمام مفاوضاتها مع سلمان المؤشر وسط تحركات أهلاوية ورغبة جادة في إقناع اللاعب بتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سلمان المؤشر

ولعب سلمان المؤشر صاحب الـ31 عامًا، في صفوف العديد من الأندية، ومنها الهلال والقادسية والوحدة، قبل أن ينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مايو 2014.

وخاض المؤشر مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكثر من 180 مباراة، ونجح في إحراز 24 هدفًا، وصنع 32 هدفًا، وتوج معه بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016 / 2015.



