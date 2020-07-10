تعرف على نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2020

المواطن - مروة نبيل

أسفرت قرعة الدوري الأوروبي 2020 التي أُقيمت، اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة سهلة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في حالة تجاوزه لاسك، فيما يشهد الدور ذاته منافسة ألمانية إيطالية.

قرعة الدوري الأوروبي

وأسفرت قرعة الدوري الأوروبي 2020 في الدور ربع النهائي، عن مواجهة الفائز من مباراة فولفسبورج وشاختار للفائز من مواجهة فرانكفورت وبازل، ويواجه الفائز من مواجهة إنتر ميلان وخيتافي، الفريق المتأهل من لقاء رينجرز وليفركوزن، ويلتقي الصاعدان في نصف النهائي.

ويلعب الفائز من مباراة مانشستر يونايتد ولاسك للفائز من باشاك شهير وكوبنهاجن، فيما يُلاقي الفائز من مواجهة أولمبياكوس وولفرهامبتون والمتأهل من لقاء إشبيلية وروما، وذلك وفقًا لما أسفرت عنه قرعة الدوري الأوروبي 2020 التي أُجريت قبل قليل، على أن يلتقي الفريقان الفائزان في الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن تُقام مواجهتا روما وإشبيلية، وإنتر ميلان وخيتافي، من مباراة واحدة فقط في ألمانيا، فيما سيتم لعب المواجهات الأخرى في ملاعب أصحاب الأرض، دون تغيير.

قرعة دوري أبطال أوروبا

وأُقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 اليوم، وأسفرت عن مواجهة الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي للفائز من مواجهة ليون الفرنسي ويوفنتوس، ويواجه الفائز من مباراة نابولي وبرشلونة، الفريق المتأهل من مواجهة تشيلسي وبايرن ميونيخ، ويلتقي الصاعدان في نصف النهائي.

ويواجه لايبزيج فريق أتلتيكو مدريد، فيما يُلاقي أتالانتا فريق باريس سان جيرمان، وذلك وفقًا لما أسفرت عنه قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 التي أُجريت قبل قليل، على أن يلتقي الفريقان الفائزان في الدور نصف النهائي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).