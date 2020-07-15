تعليق خليل الزياني بعد ترشيحه لـ الأعظم بتاريخ كأس آسيا

المواطن - محمد سمعه

علّق المدرب الوطني المخضرم خليل الزياني، المدير الفني الأسبق لـ المنتخب السعودي، التعليق الأول وذلك بعد ترشيحه في قائمة المدرب الأعظم في تاريخ كأس أمم آسيا.

وتحدث خليل الزياني لقناة 22 الرياضية الفضائية قائلًا: “سعيد للغاية بترشحي، وأشكر كل من أعطى صوته لي، ويجب أن تُعطى الفرصة للمنتخب السعودي، حتى يتألق ويُحقق نتائج إيجابية للأخضر، وأنا سعدت لأنني حصلت على الفرصة”.

وبالأمس، تفاعل حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع اختيار مدرب الأخضر الأسبق، خليل الزياني ضمن قائمة أعظم المدربين في تاريخ نهائيات بطولة كأس آسيا.

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قائمة أعظم المدربين في تاريخ نهائيات بطولة كأس آسيا، والتي شهدت تواجد مدرب المنتخب السعودي السابق، خليل الزياني.

حساب الأخضر يتحدث عن خليل الزياني:

وأعاد حساب المنتخب السعودي نشر تغريدة حساب كأس آسيا التي كشفت عن المرشحين وفي مقدمتهم خليل الزياني، وعلق قائلًا: “رحلة الإنجازات السعودية كرويًّا انطلقت معه قاد الأخضر لتحقيق كأس آسيا 1984 في أول مشاركة”.

وطالب حساب المنتخب السعودي الجماهير بدعم مدرب الأخضر السابق في الاستفتاء، وقال: “صوّت لعميد المدربين السعوديين خليل الزياني ليكون أفضل مدرب في تاريخ البطولة”.

إنجاز خليل الزياني مع المنتخب السعودي:

وقاد خليل الزياني منتخب السعودية خلال مشاركته الأولى في نهائيات كأس آسيا، عام 1984 في سنغافورة، وأصبح الفريق تحت قيادته أول منتخب يتوج باللقب خلال مشاركته الأولى منذ تتويج إيران باللقب قبل 16 عامًا.

ولم يخسر المنتخب السعودي أي مباراة خلال دور المجموعات، بما في ذلك الفوز على الكويت حاملة اللقب 1- 0، ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية، ثم فاز على الصين 2- 0 في النهائي.

واختتم الاتحاد الآسيوي حديثه عن مدرب الأخضر قائلًا: “كما قاد الزياني المنتخب السعودي خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية 1984، وحقق المدرب أيضًا نجاحات على مستوى الأندية خاصة مع نادي الاتفاق”.



