تعليق ريما بنت بندر بعد فوزها بعضوية الأولمبية الدولية

المواطن - محمد سمعه

رفعت الأميرة ريما بنت بندر أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد أن فازت بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة.

وكتبت الأميرة ريما بنت بندر عبر حسابها في “تويتر”: “أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على دعمهما اللامحدود لتطوير قطاع الرياضة، كما أشكر سمو وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه لترشحي لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع”.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية انتخبت الأميرة ريما بنت بندر عضوًا في اللجنة، وذلك خلال الجلسة الأولمبية التي عُقدت اليوم الجمعة.

الترشيح كان في يونيو:

وقرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، يوم الأربعاء 10 يونيو الماضي، ترشيح الأميرة ريما بنت بندر لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية.

ووُلدت الأميرة ريما بنت بندر في الرياض في فبراير من عام 1975، كما نالت شهادة البكالوريوس في مجال دراسات المتاحف من جامعة “جورج واشنطن” الأمريكية.

نجاحات في شتى المجالات لـ ريما بنت بندر:

وعند حلول شهر أغسطس من عام 2016، عُينت الأميرة ريما بنت بندر كوكيلة لرئيس هيئة الرياضة في ذلك الوقت بالقسم النسائي، ثم تولت بعد ذلك مهمة رئاسة الاتحاد السعودي للرياضات المجتمعية كأول امرأة سعودية تتولى رئاسة اتحاد رياضي.

وواصلت الأميرة ريما بنت بندر نجاحها لتُصبح سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير في أواخر فبراير من العام الماضي.

وسبق للأميرة ريما بنت بندر أن نالت مجموعة من الجوائز مثل الحصول على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم بمجال الإبداع الرياضي بعام 2017، كما صُنفت من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن النساء الأكثر تأثيرًا في العالم العربي.



