تعليق عبدالله بن مساعد بعد إسقاط تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

علّق الأمير عبدالله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، على فوز فريقه، اليوم السبت، على تشيلسي بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

إحصائيات شيفيلد بعد الفوز ضد تشيلسي:

وأعاد الأمير عبدالله بن مساعد نشر تغريدة لـ حساب شيفيلد يونايتد تحدث فيها عن إحصائيات الفريق ضد فرق لندن في الدوري حيث علّق قائلًا: “الحمد لله رب العالمين”.

وبعد ثلاثية شيفيلد في شباك تشيلسي، نجح شيفيلد في تحقيق ستة انتصارات وأربعة تعادلات وبدون أي هزيمة ضد فرق العاصمة الإنجليزية في مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري.

وبدأ الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد، بضغط هجومي غير متوقع من قبل لاعبي فريق شيفيلد، الذين نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب دايفيد ماكغولدريك بالدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

وواصل شيفيلد يونايتد، ضغطه الهجومي ضد تشيلسي سعيًا لتسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول من عمر المباراة. وعند حلول الدقيقة الثالثة والثلاثين، من عمر الشوط الأول سجل اللاعب أوليفر مكبورني الهدف الثاني لشيفيلد يونايتد في شباك تشيلسي لينتهي الشوط الأول بتقدم شيفيلد على البلوز بثنائية دون رد. وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، استمر تراجع نادي تشيلسي، الذي لم يخلق فرصة هجومية في الشوط الثاني من عمر المباراة. وكانت الصدمة، بإحراز شيفيلد للهدف الثالث في شباك الحارس الإسباني كيبا حارس تشيلسي، وذلك عن طريق اللاعب دايفيد ماكغولدريك بالدقيقة السابعة والسبعين. شيفيلد سادسًا بعد إسقاط تشيلسي: وانتهت المباراة بفوز فريق شيفيلد يونايتد بثلاثية دون رد ضد تشيلسي، ليُصبح رصيد شيفيلد يونايتد 54 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 60 نقطة في المركز الثالث. وكانت مباراة تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد أُقيمت على ملعب برامول لين معقل فريق شيفيلد يونايتد. وسيواجه، تشيلسي فريق نوريتش سيتي يوم الثلاثاء المقبل بالجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي. وأصبح تشيلسي مُهدد بفقدان المركز الثالث، في حال خسر من نوريتش سيتي، وفاز كل من مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الجولة السادسة والثلاثين.



