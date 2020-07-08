تعليق فلامنغو على اقتراب جيسوس من بنفيكا

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي فلامنغو البرازيلي، حقيقة اقتراب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق من الانتقال لنادي بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لـ صحيفة A bola البرتغالية فإن ماركوس براز نائب رئيس فلامنغو، أوضح أن جيسوس لم يتحدث عن وجود مفاوضات بينه وبين بنفيكا، مضيفًا أن المدرب البرتغالي مستمر حتى اللحظة الحالية مع الفريق البرازيلي.

برشلونة يريد جورجي جيسوس:

وفي وقت سابق، قالت صحيفة O Globo البرتغالية: إن بنفيكا البرتغالي سيتنافس مع برشلونة للتعاقد مع جورجي جيسوس المرتبط بعقد مع نادي فلامنغو البرازيلي حتى يونيو 2021.

جدير بالذكر أن جورجي جيسوس سبق له تدريب الهلال من صيف 2018 حتى يناير 2019، وقاد فلامنغو للفوز بلقب كوبا ليبرتادورس في عام 2019، وحقق المركز الثاني مع فلامنغو ببطولة كأس العالم للأندية 2019، التي أُقيمت في قطر.

وفي سياق آخر، يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، قد حدد وجهته المقبلة، وذلك بعد مغادرة النادي الكتالوني.

ميسي يخطط لمغادرة برشلونة:

وقالت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية: إن ميسي يرغب في مغادرة برشلونة في صيف 2021، ورفض تجديد العقد بصورة مفاجئة.

وأشار كريستيان مارتن، الصحافي بشبكة فوكس الأمريكية، إلى أن ميسي سيغادر إلى مانشستر سيتي بعد رحيله عن البارشا.

وأضاف مارتن أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مان سيتي الإنجليزي تواصل مع ميسي لإقناعه بالانضمام إليه في حال قرر مغادرة برشلونة.

ويرغب ميسي في مغادرة برشلونة، وذلك بعد دخوله في خلافات مع المدرب كيكي سيتين مدرب البارشا مؤخرًا، إضافة لنقل الكاميرات الناقلة للمباريات، الخلافات بين ميسي وسيتين، عندما يرفض اللاعب الأرجنتيني الاستجابة إلى نصائح وتعليمات سيتين في المباريات.

ورغم وجود مشاكل، لكن ميسي يُقدم مستويات متميزة مع البارشا بالموسم الجاري، حيث سجل 22 هدفًا يتزعم بهم قائمة هدافي الدوري الإسباني، كما قدم 17 تمريرة حاسمة في مباريات الليجا بالموسم الحالي.

وكان ميسي صعد إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في موسم 2003/ 2004 ونجح وقتها في كتابة اسمه في قائمة أعظم من لمس كرة القدم، كما سبق له التتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، في ست مناسبات.