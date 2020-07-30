تعليق ناري بسبب فيديو العويس المثير

المواطن - محمد سمعه

وجّه الناقد الرياضي جمال عارف رسالة نارية إلى الحارس محمد العويس حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالأهلي، وذلك بسبب الفيديو المثير الذي نشره الأخير مؤخرًا مُلمحًا فيه بالانتقال لـ النصر، مما أثار غضب جماهير الأهلي.

وكتب جمال عارف رسالة نارية عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “محمد العويس كب العشا!، هل تناسيت ما تعرض له الأهلي في سبيل التعاقد معك ؟”.

العويس يرغب في الرحيل لـ النصر على طريقة عسيري

وفي وقت سابق، عرض محمد العويس مقطع الفيديو عبر حسابه في Snap Chat، حيث ظهر المقطع وهو يُجهز أشياءه وحقيبته للذهاب مع عبدالفتاح عسيري المنضم لـ النصر من الأهلي يوم 17 يوليو الجاري.

وعلّق المغردون على الفيديو حيث قالوا بأن محمد العويس ربما حسم وجهته المقبلة، بالانضمام للفريق النصراوي.

النصر يريد العويس وعمر السومة

وكان النصر سعى أيضًا للتعاقد مع النجم السوري عمر السومة، وذلك استغلالًا للأزمة المالية والإدارية، التي يمر بها النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش رفض بشكل نهائي التفريط في المهاجم السوري السومة، كونه المهاجم الأساسي للفريق مع البحث عن التعاقد مع بديل جيد له بالفترة المقبلة.

وعانى الأهلي مؤخرًا من عدة أزمات، تسبب في فسخ اللاعب الرأس أخضري دجانيني تافاريس لعقده مع الراقي، كما رحل اللاعب عبدالفتاح عسيري لنادي النصر ويقترب الحارس محمد العويس كذلك من الرحيل عن الراقي في فترة الانتقالات الصيفية.



