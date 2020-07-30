‎الرئيسية
الرياضة
تعليق ناري بسبب فيديو العويس المثير
ألمح من خلاله لاقترابه من الانضمام للنصر

تعليق ناري بسبب فيديو العويس المثير

2020/07/30
الساعة 8:23 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
311
0
طباعة
تعليق ناري بسبب فيديو العويس المثير محمد العويس حارس الأهلي
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 العويس يرغب في الرحيل لـ النصر على طريقة عسيري
2 النصر يريد العويس وعمر السومة
3 فيديو مثير من العويس يُلمح باقترابه من النصر

وجّه الناقد الرياضي جمال عارف رسالة نارية إلى الحارس محمد العويس حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالأهلي، وذلك بسبب الفيديو المثير الذي نشره الأخير مؤخرًا مُلمحًا فيه بالانتقال لـ النصر، مما أثار غضب جماهير الأهلي.

وكتب جمال عارف رسالة نارية عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “محمد العويس كب العشا!، هل تناسيت ما تعرض له الأهلي في سبيل التعاقد معك ؟”.

العويس يرغب في الرحيل لـ النصر على طريقة عسيري

وفي وقت سابق، عرض محمد العويس مقطع الفيديو عبر حسابه في Snap Chat، حيث ظهر المقطع وهو يُجهز أشياءه وحقيبته للذهاب مع عبدالفتاح عسيري المنضم لـ النصر من الأهلي يوم 17 يوليو الجاري.

وعلّق المغردون على الفيديو حيث قالوا بأن محمد العويس ربما حسم وجهته المقبلة، بالانضمام للفريق النصراوي.

النصر يريد العويس وعمر السومة

وكان النصر سعى أيضًا للتعاقد مع النجم السوري عمر السومة، وذلك استغلالًا للأزمة المالية والإدارية، التي يمر بها النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش رفض بشكل نهائي التفريط في المهاجم السوري السومة، كونه المهاجم الأساسي للفريق مع البحث عن التعاقد مع بديل جيد له بالفترة المقبلة.

وعانى الأهلي مؤخرًا من عدة أزمات، تسبب في فسخ اللاعب الرأس أخضري دجانيني تافاريس لعقده مع الراقي، كما رحل اللاعب عبدالفتاح عسيري لنادي النصر ويقترب الحارس محمد العويس كذلك من الرحيل عن الراقي في فترة الانتقالات الصيفية.

 

 

فيديو مثير من العويس يُلمح باقترابه من النصر




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :