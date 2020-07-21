تعليم تبوك يعتمد 18 مدرسة للطفولة المبكرة للعام الدراسي الجديد

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، تشغيل 18 مدرسة للطفولة المبكرة في منطقة تبوك، تتضمن 69 فصلًا دراسيًّا وتستوعب نحو 1600 طالب، مؤكدًا استيعاب الإدارة لتشغيلها مع بداية العام الدراسي ونطاقها الجغرافي في مدينة تبوك والمحافظات بالمنطقة.

وأشار مدير التعليم إلى أن اهتمام وزارة التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة يأتي في إطار اهتمام القيادة في دعمها للتعليم؛ كونه الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وتحقيقًا لرؤية المملكة في حصول كل طفل سعودي على حق التعليم أينما كان، وفق خيارات متنوعة.

ورفع العمري شكره للقيادة الحكيمة على الدعم السخي الذي يجده التعليم والشكر لوزير التعليم ونائب الوزير ومساعد الوزير على تذليل الصعوبات كافة، والمتابعة المستمرة لبرامج الطفولة المبكرة، منوهًا بحرص ودعم سمو أمير المنطقة لكل ما يخدم التعليم في المنطقة.



