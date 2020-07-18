تغريدة جستنيه الغامضة تُحرض الأهلي على شكوى النصر

المواطن - محمد سمعه

أثار الناقد الرياضي عدنان جستنيه الجدل عبر “تويتر”، وذلك أن كتب تغريدة غامضة ألمح بها لكواليس صفقة تعاقد النصر مع اللاعب عبدالفتاح عسيري، ومسترجعًا بعضًا من أجزاء حديثه مع الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل.

وكتب جستنيه اليوم السبت عبر “تويتر”: “بعدما ورط ناديه وبلسانه اعترف ووقع في المحظور، هل يا ترى إدارة النادي المتضرر ستتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي؟! خاصة وأنه كما ذكر صديق الصباح أنها تملك أدلة تُدين بها ذلك النادي، الذي ورطه أحد المحسوبين على إعلامه، وتضيف اعترافه ضمن مجموعة ما لديها من إثباتات، ورط ولا ما ورط”.

المريسل ارتكب خطأ بسبب صفقة النصر:

وكان جستنيه تحدث في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع عبر قناة 24 الرياضية يوم 12 يوليو الجاري، وأكد أنه لم يذكر اسم عبدالفتاح عسيري بعدما ترددت شائعات حول اهتمام الاتحاد بضمه، مضيفًا أن عبدالعزيز المريسل هو من وقع بلسانه وأكد على وجود مفاوضات من النصر لضم نجم الأهلي.

وكان المغردون تداولوا فيديو للمريسل وهو يتحدث عن تفاصيل صفقة النصر وعسيري، حيث أكدوا أنه من خلال طريقة كلامه، وضح عليه علامات “ذلة اللسان” والتردد كثيرًا قبل التحدث.

تفاصيل عرض النصر لضم عبدالفتاح عسيري:

ومن ناحية أخرى قيل: إن إدارة النصر، قدمت عرضًا ضخمًا لـ عبدالفتاح عسيري يصل إلى 20 مليون ريال، كراتب خلال عقد مدته 3 سنوات مع تقديم فيلا سكنية وسيارة فاخرة، لإقناع عسيري بالانضمام لأصفر العاصمة وفقًا لـ“عكاظ”.

وشارك عبدالفتاح عسيري مع الأهلي في 112 مباراة في مختلف البطولات القارية والمحلية والعربية، كما سبق له إحراز 22 هدفًا مع الراقي في جميع البطولات، مع صناعة 34 آخرين.

وسبق لـ عبدالفتاح عسيري تسديد 58 كرة على شباك المنافسين مع الأهلي، كما صنع 134 فرصة للتسجيل.

كما تمكن اللاعب عبدالفتاح عسيري من تحقيق 288 مراوغة ناجحة مع الأهلي خلال آخر 4 سنوات في مختلف المسابقات.

وكانت تقارير صحافية، ذكرت أن كل هدف سجله عبدالفتاح عسيري لـ الأهلي تُقدر قيمته بمليون ونصف المليون ريال.

وطالب الجمهور الأهلاوي سابقًا قبل رحيل عبدالفتاح عسيري، إدارة الراقي بسرعة تقديم العروض المناسبة للاعب كون رحيله عن الأهلي سيضر الفريق.

وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان عبر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: “عبدالفتاح عسيري لن يستمر مع الأهلي وسيكون في أحد الأندية الكبار”.



