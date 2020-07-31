تغريدة ساخرة بعد عودة مايكون لـ النصر .. والسبب !

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي النصر بعد معاناة ومفاوضات طويلة في إعادة المدافع البرازيلي مايكون لصفوف الفريق الكروي الأول، بعد شراء عقده بشكل نهائي مع غلطة سراي التركي.

وقبل إتمام المفاوضات كان الجمهور النصراوي أطلق مؤخرًا وسمًا بعنوان “العدالة مطلب نصراوي” حيث أكدت جموع غفيرة من النصراويين أن وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم لم تُنصف النصر في أزمة رحيل مايكون في الأسابيع القليلة الماضية.

تقلب الحال وتغير الكلام بعد صفقة مايكون

وعلّق الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم على تقلب الحال بالنسبة للنصراويين وتغير كلامهم فقال في تغريدة ساخرة عبر “تويتر” : “قبل أسبوع ماكو عدالة، بعد أسبوع حسبنا الله، الأسبوع الحالي، رجعت العدالة”.

وفي وقت سابق، أثار عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السابق، الجدل للجماهير النصراوية، وذلك بعد أن أعرب عن تمنياته بضم صفقتين للاعبين يشغلان باله، وذلك عقب إتمام التعاقد بصورة رسمية مع اللاعب البرازيلي مايكون قادمًا من نادي غلطة سراي التركي.

متحدث النصر السابق يتحدث عن صفقة مايكون

وكتب ابن زنان عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “مايكون مستمر ويُمدد، شكرًا لرجال النصر، وشكرًا للذهبي عبدالعزيز بغلف، شكرًا لإدارة النصر والقادم أجمل بإذن الله، باقي صفقتين لاثنين محليين في بالي وبعدها ممكن نقول مرحبًا آسيا”.

وفي سياق آخر، واصل عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بنادي النصر مفاجأته لجماهير العالمي، حيث أعلن عن هوية الشخص الذي تكفل بصفقة عودة المدافع البرازيلي مايكون لأصفر العاصمة من جديد.

وكتب بغلف أمس عبر حسابه في “تويتر” : “للتوضيح والتأكيد، أحبتي، محبكم من تكفل بالصفقة كاملة، وسوف يعلن النادي جميع التفاصيل”.

وكان الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل أشاد بالعضو الذهبي لنادي النصر عبدالعزيز بغلف، وذلك بعد أن أعلن أمس الخميس عن بقاء المدافع البرازيلي مايكون في صفوف النصر بعد شراء عقده رسميًا من نادي غلطة سراي التركي.



