تغريدة صادمة من الدويش تعليقًا على صفقات النصر

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي والقانوني محمد الدويش تعليقًا مثيرًا وصادمًا لجماهير النصر، وذلك بعد الصفقات التي أبرمها العالمي حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وغرد الدويش عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” “وضع النصر تحت ضغط التورم وشحن التضخم والإيحاء بأنّه تعاقد وسيتعاقد مع لاعبين يصنعون فارقًا.. هل هذا لمصلحته ؟”.

وأضاف الدويش: “”اثقلوا فقد يتألم فريقكم من آمالكم !”.

وكان النصر ضمّ كلًا من: “عبدالفتاح عسيري من الأهلي، عبدالعزيز العلاوي من أُحد، عبدالله الشنقيطي من نادي الأنصار”.

تعليق الفراج على صفقات النصر

من جهة أخرى، علّق الإعلامي وليد الفراج على مناوشات البعض من الإعلاميين والمغردين، وذلك بسبب تحرك نادي النصر المميز حتى اللحظة في سوق الانتقالات الصيفية.

وكتب الفراج عبر حسابه في “تويتر” أمس الأحد : “افرح بانتصاراتك، صفقاتك، نجاحاتك، ولكن لا تجعل سعادتك مرهونة بالتقليل من الآخرين، لديك ناديك، الذي تفتخر به، وللآخرين أنديتهم التي يفتخرون بها، إن الأفراح التي لا تتحقق إلا بدموع الآخرين، هي عقدة نقص وليست منافسة”.

وكانت صفقة انتقال عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي إلى النصر، أحدثت ضجة في الشارع الرياضي السعودي، مما جعل جماهير الأهلي تنقلب على إدارة الراقي وتطلب رحيل الأمير منصور بن مشعل، المشرف على الكرة بالنادي.

النصر يخطف عسيري قبل الهلال

وتحدث العديد من الإعلاميين، قبل حسم النصر لصفقة عسيري، عن وجود اهتمام من الهلال والاتحاد بضم اللاعب، لكن النصر قال كلمته الأخيرة.



