تغريم مستثمر مسلخ أمانة عسير بالحد الأعلى من لائحة العقوبات

المواطن - حسن عسيري - أبها

تفقد أمين منطقة عسير اليوم مسلخ الأمانة، مطلعًا على جاهزية المسلخ وسير العمل وطاقته الاستيعابية ومدى استيفائه للاشتراطات الصحية، وشاهد صالات الذبح والآلية المتبعة في تشغيل المسلخ الآلي.

كما اطلع على المرافق وحظائر المواشي وسوق الأعلاف والمراحل التي تمر بها الذبائح، وطرق الكشف البيطري للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تكثيف الرقابة في مسلخ أمانة عسير

وشدد الحميدي على إدارة المسلخ والعاملين فيه بتكثيف كافة الإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود المبذولة؛ لما يشهده خلال هذه الفترة من زيادة في معدل الذبح اليومي كما وجه بتغريم المستثمر بالحد الأعلى من لائحة الغرامات لعدم جودة النظافة.

الصحة والسلامة أولوية

وأكد الحميدي بأن صحة وسلامة المواطن والمقيم من أهم الأولويات وأن الأمانة وكافة البلديات والإدارات التابعة لها لا تتهاون مع كل ما يمس هذا الشأن ومن يثبت إخلاله بالتزاماته أو مخالفته للاشتراطات الصحية المنصوص عليها في عقود التشغيل سوف يتم تطبيق الأنظمة بحقه وفق العقوبات المقررة مع إعادة النظر في التعامل معه مجددًا ولن نسمح بأي تساهل أو تخاذل.

ودعا الحميدي المواطنين والمقيمين بالامتثال بالإجراءات الوقائية والدخول عبر التطبيق الذي تم إطلاقه مؤخرًا لحجز موعد لذبح الأضحية والذي تم العمل به كأحد الإجراءات الوقائية التي قامت بها الأمانة بالإضافة إلى الاستفادة من المطابخ المعلن عنها مسبقًا التي تم السماح لها بالذبح وفق الاشتراطات الصحية.

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