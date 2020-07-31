تفاصيل العرض الأول من برشلونة لضم ويليان

المواطن - محمد سمعه

أرسل نادي برشلونة الإسباني تفاصيل عرضه الأول؛ وذلك لإقناع اللاعب البرازيلي ويليان نجم نادي تشيلسي الإنجليزي بالالتحاق بصفوف الفريق الكتالوني في صيف العام الجاري.

وذكرت شبكة Sky Sports البريطانية أمس الخميس أن برشلونة نفّذ جميع الأمور التي طالب بها ويليان، وذلك للتعاقد معه من صفوف فريق تشيلسي، حيث قدم نادي برشلونة عرضًا مدته 3 مواسم للتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وقال كيا جواربيشان وكيل أعمال ويليان بوقت سابق إن هناك عروضًا من الدوري الأمريكي وبعض الأندية الأوروبية لضم ويليان، بعدما فشل في التوصل لاتفاق لتجديد عقده مع البلوز مؤخرًا.

برشلونة يمنع رحيل موهبته لـ اليونايتد

من ناحية أخرى، قرر نادي برشلونة منع اللاعب الإسباني أنسو فاتي من الانتقال لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بسبب احتياج البارشا له في المباريات المقبلة.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن نادي برشلونة يُفكر في وضع شرط جزائي خيالي في عقد أنسو فاتي، وذلك لمنع انتقاله إلى اليونايتد، بعدما قدم الفريق الإنجليزي عرضًا ماليًا أكبر من 100 مليون يورو للتعاقد معه بالفترة الأخيرة.

وأكدت صحيفة “سبورت” أن برشلونة سيضع شرطًا جزائيًا تصل قيمته إلى 400 مليون يورو في عقد فاتي صاحب الـ17 عامًا.

مباراة برشلونة ونابولي بدون تغيير في الكامب نو

وفي وقت سابق، حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمس الخميس مصير قمة برشلونة ونابولي في إطار لقاءات إياب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر إقامتها في شهر أغسطس المقبل.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” أن مباراة برشلونة ضد نابولي ستُقام كما هو مخطط لها في ملعب “الكامب نو” معقل النادي الكتالوني في إسبانيا، وذلك بعد أن ترددت أقاويل حول وجود احتمال كبير لنقلها خارج إسبانيا بسبب فيروس كورونا.



