تفاصيل بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات الإضافية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وجاءت بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات كالتالي:

(تشمل القاعات في الفنادق والاستراحات المخصصة للمناسبات)

اشتراطات الوقاية وبيئة المرافق:

يجب على العاملين في قاعات الأفراح لبس الكمامات في جميع الأوقات بما في ذلك العاملين في منطقة الاستقبال، وعمال النظافة

يجب على الحضور ارتداء الكمامات طوال الوقت.

ارتداء الكمامات طوال الوقت. يجب على العاملات في منطقة الاستقبال تطهير الأيدي بمطهر كحولي معتمد عند عملية التفتيش أو أخذ أو تسليم الجولات وتقليل الاحتكاك بالحضور والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الحضور في منطقة الاستقبال.

أخذ أو تسليم الجولات وتقليل الاحتكاك بالحضور والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الحضور في منطقة الاستقبال. يجب تقليل تعامل موظفات الاستقبال مع الأغراض الشخصية الخاصة بالحضور مثل العباءات وغيرها ويجب توجيهه الحضور لوضع الأغراض الشخصية في الأماكن المخصصة بدون لمسها من الغير.

يجب تطهير الخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية والجوالات بشكل دوري وتخصيص صندوق حفظ الأغراض لكل شخص أو عائلة.

وتخصيص صندوق حفظ الأغراض لكل شخص أو عائلة. يسمح بخدمة التزيين النسائية في قاعات الأفراح مع الالتزام بتطبيق بروتوكول صالونات التجميل النسائية

يسمح بخدمة إيقاف سيارة العريس أو سيارات الحضور

بخدمة إيقاف سيارة العريس أو سيارات الحضور يجب الالتزام بتطهير الأسطح كل يوم أو قبل و بعد كل استخدام للقاعة مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس وأماكن الانتظار وكذلك مقابض الأبواب وطاولات الطعام ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه.

أو قبل و بعد كل استخدام للقاعة مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس وأماكن الانتظار وكذلك مقابض الأبواب وطاولات الطعام ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه. يجب إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية التطهير، وللتطهير يتم استخدام مطهرات مثل مركبات هيبوكلوريت الصوديوم واتباع الإرشادات الموضحة على المنتج من ناحية التركيز وطريقة الاستخدام.

يجب الحرص على تطهير دورات المياه والحمامات كل يوم وبمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء

اتباع الإرشادات التفصيلية في الدليل العملي للتنظيف والتطهير الخاص بالمنشآت العامة لمكافحة عدوى كوفيد-19 والصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها .

يجب الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه.

يجب أن يتم توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة

الحرص على التهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة.

يجب تغير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري.

يفضل استخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب

فيما يتعلق بالبوفيهات المخصصة للطعام يجب التخلص من الأدوات التي يكثر فيها التلامس مثل أغطية حافظات الطعام ، الملاعق ، الملاقط ، أو تخصيص شخص لتولي مهمة فتح الأغطية وتوزيع الطعام للحضور بشرط أن يلتزم بارتداء أدوات الحماية الشخصية مثل الكمامات والقفازات .

يسمح بخدمة الضيافة مثل تقديم الشاي والقهوة و وضعها على الطاولات المخصصة مع الالتزام بلبس الكمامات والقفازات

بخدمة الضيافة مثل تقديم الشاي والقهوة و وضعها على الطاولات المخصصة مع الالتزام بلبس الكمامات والقفازات تطبق الأماكن المخصصة للطعام في القاعات كافة إجراءات بروتوكولات المطاعم فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية.

فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية. تطبق القاعات المتواجدة في الفنادق والشقق المفروشة كافة إجراءات بروتوكولات مرافق الإيواء السياحة.

تطبق القاعات المتواجدة في الاستراحات إجراءات بروتوكولات الأماكن الترفيهية.

يجب ألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من خمس ساعات.

التباعد الاجتماعي:

يجب وضع علامات أو ملصقات واضحة للوقوف على الأرضيات وفي أماكن الانتظار وعند البوفيه لكي تساعد في عملية التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف بين الطاولات

وعند البوفيه لكي تساعد في عملية التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف بين الطاولات وضع مطهرات الأيدي بجانب الأجهزة متعددة المستخدمين كأجهزة الصرافة الآلية وشاشات الاستعلام وخلافه .

يجب تنظيم الطاولات بشكل يضمن التباعد الاجتماعي بحيث يكون بين كل طاولة والأخرى مسافة لا تقل عن متر ونصف

يجب بألا يزيد عدد الحضور عن 50 فردًا.

50 فردًا. يجب أن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة مناسبة لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطاولات أو الكراسي لمسافة لا تقل عن متر ونصف.

مناسبة لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطاولات أو الكراسي لمسافة لا تقل عن متر ونصف. يجب منع التزاحم على في المنطقة المخصصة للفرقة الموسيقية وتقليلهم إلى أقل عدد ممكن وضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

يجب منع التزاحم عند التكريم وذلك بتقليل العدد المتواجد في منصة التكريم ومنع المصافحة والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

يجب ضمان التباعد الاجتماعي بين أماكن الجلوس للحضور مثل الكراسي والكنب بحيث تكون هناك مسافة متر ونصف بين كل كرسي مخصص للجلوس والآخر.

ضمان التباعد الاجتماعي بين أماكن الجلوس للحضور مثل الكراسي والكنب بحيث تكون هناك مسافة متر ونصف بين كل كرسي مخصص للجلوس والآخر. في حال كانت أماكن الجلوس مثبتة فيجب وضع علامات للأماكن المخصصة للجلوس بحيث تضمن مكان خالي لمسافة متر ونصف.

مراقبة الأعراض:

يجب التنبيه على الحضور إبلاغ موظفي القاعات عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى.

التنبيه على الحضور إبلاغ موظفي القاعات عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى. يجب على العمال الإفصاح عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى .

الإبلاغ:

يجب عمل نقطة فحص عند المدخل الرئيسي للقاعات تتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) لكل الحضور قبل دخول القاعة ، يستثنى من ذلك إذا تم فحص الحضور عن مداخل الفندق للقاعات المتواجدة في مرافق الإيواء السياحية .

تتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) لكل الحضور قبل دخول القاعة ، يستثنى من ذلك إذا تم فحص الحضور عن مداخل الفندق للقاعات المتواجدة في مرافق الإيواء السياحية . الإبلاغ عن الحالة التي لديها ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (كحة أو ضيق تنفس) ويشتبه بإصابتها بمرض كوفيد-19 وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالة لنقل الحالة للمستشفى.

في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق الإرشادات الواردة في دليل التعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكد إصابتها بمرض كوفيد-19 في أماكن العمل والصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها .

يفضل تجهيز غرف عزل في الفندق أو تخصيص طابق معين لعزل الحالات المشتبه بها من الحضور إذا كانت القاعات متواجدة بالفنادق.

في حال وجود سكن للعاملين فيفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها في مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معه من قبل الجهات المختصة.

التوعية:

نشر الملصقات التوعوية في جميع مداخل القاعات ، والأماكن البارزة ويفضل أن تشمل كذلك بطاقة الدعوة المرسلة للحضور وأن تتضمن التالي: طرق انتشار المرض والوقاية منه. التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية. اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).

بطاقة الدعوة المرسلة للحضور وأن تتضمن التالي: نشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي للأيدي بطريقة صحيحة بين العاملين.

يجب حث الأشخاص من ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن على عدم الحضور لقاعات الأفراح.

التنفيذ: