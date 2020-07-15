تفاصيل جديدة في أزمة عبدالفتاح عسيري والأهلي

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن أزمة تجديد عقد عبدالفتاح عسيري مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ستشهد مزيدًا من التطورات خلال الفترة المقبلة.

عسيري يتجاهل الأهلي

وتجاهل عبدالفتاح عسيري الرد على العروض التي قدمتها إدارة النادي الأهلي على ثلاث فترات، من أجل تجديد عقده لمدة 3 أعوام مقابل 5.4 مليون ريال، بجانب العقد والذي يبلغ 1.5 مليون ريال، حيث اكتفى بالمطالبة بمهلة حتى يدخل الفترة الحرة.

وتابع مصدر لـ”الاقتصادية”: “تم الاجتماع والجلوس مع عسيري كثيرًا من قبل مسؤولي النادي، لكنه لم يرد عليهم إطلاقًا سوى بطلبه مهلة لحين انتهاء عقده ودخوله فترة ستة الأشهر، كما أنه لم يوضح وجود أي مطالبات أو مميزات يرغب فيها لتجديد عقده الاحترافي”.

ويُعد العرض الذي قدمه النادي الأهلي للاعبه هو السقف الأعلى المحدد من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم للاعبين المحليين المحترفين.

عبدالفتاح عسيري

وسيدخل عبدالفتاح عسيري الفترة الحرة، الأمر الذي يتيح له التفاوض مع أي نادٍ دون الحصول على موافقة الأهلي، الأمر الذي أثار قلق الجماهير خاصة أنه من العناصر الهامة في تشكيلة الفريق، وارتبط اسمه بالانتقال إلى النصر.

وكشف صاحب الـ26 عامًا، كواليس أزمته مع النادي الأهلي بشأن تجديد عقده، مؤكدًا أنه وقف قريبًا من الراقي في جميع مراحل المفاوضات، وفضله على أي عرض آخر سيأتيه للانتقال إليه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد عسيري واحدًا من أبرز لاعبي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، وشارك في 166 مباراة رسمية سواء مع الاتحاد أو الراقي، تنوعت ما بين الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس ولي العهد ودوري أبطال آسيا.

ولعب عسيري مع الاتحاد 60 مباراة، وسجل 14 هدفًا وصنع 7 آخرين، فيما شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في 106 مواجهات، ونجح في إحراز 21 هدفًا، وقدم 34 تمريرة حاسمة.



