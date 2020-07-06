تفاصيل جديدة ومثيرة حول صفقة السواط والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أُثيرت أزمة مؤخرًا، وذلك بسبب أحقية نادي الاتحاد من عدمها حول تسجيل اللاعب عبدالمجيد السواط؛ وذلك للاستفادة من خدماته بعد التعاقد من صفوف التعاون في يناير 2020، عقب دخوله الفترة الحرة مع سكري القصيم.

عبدالعزيز المريسل :

"السواط" ونادي الاتحاد مالهم دخل في موضوع العقد

هذا يخص نادي التعاون ولجنه الاحتراف ..

.. الحصاد الرياضي pic.twitter.com/PLNbVpjgFi — الحصاد الرياضي – 24 الرياضية (@alhisad_sport) July 6, 2020

وعلّق أحمد صادق دياب، المتحدث باسم الاتحاد، على الأمر في المرة الأولى قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “(الشوشرة) على الاتحاد هدف الكثيرين في هذه المرحلة قبل انطلاق تكملة الدوري. لا تعطوهم فرصة للتأثير عليكم”.

وتابع تغريدته قائلًا: “لو هناك أي تغيير سيتم الإعلان عنه عن طريق المركز الإعلامي وهو المصدر الرسمي لأخبار النادي.. المعسكر يسير حسب المخطط.. والسواط اتحادي بالنظام”.

تفاصيل جديدة عن صفقة السواط:

وفي هذا السياق قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل اليوم الاثنين لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: ” نادي التعاون حصل على موافقة من لجنة الاحتراف على تعديل بند الـOption للاعب تاوامبا وللاعب السواط، وللحقيقة، ما قامت به إدارة التعاون، هو ضربة معلم”.

الاتحاد ليس له علاقة بمشكلة السواط:

وأضاف المريسل: “السواط ونادي الاتحاد ليس لهم علاقة بالموضوع، وهذا أمر يخص لجنة الاحتراف ونادي التعاون”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

جدير بالذكر أن الاتحاد كان ودع بطولة كأس الملك في الموسم الجاري، ويسعى لتقديم أداء جيد في المباريات المتبقية من الدوري لاحتلال مركز في وسط جدول ترتيب الدوري.