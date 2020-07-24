تفاصيل رحلة أمير #الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى الولايات المتحدة

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، 91 عامًا، أمس الخميس، إلى الولايات المتحدة، وكشفت مواقع أمريكية تفاصيل الرحلة والمستشفى المرجح الدخول إليه.

المستشفى الجوي C17:

وقالت شبكة ABC الأمريكية إن أمير الكويت صباح الأحمد الصباح سافر جوًا في الطائرة C-17 وهي بمثابة مستشفى جوي تابع لسلاح الجو الأمريكي، وذلك بعد أيام فقط من خضوعه لعملية جراحية في الكويت، مؤكدة أن الجسر الجوي يعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين.

ويستخدم الجيش الأمريكي بعض طائرات C-17 كمستشفيات محمولة جوًا لعمليات الإجلاء الطبي، وهي قادرة على علاج الجنود المصابين بجروح خطيرة مؤقتًا حتى الوصول إلى القواعد الرئيسية.

وتتضمن الطائرة نفس المعدات المنقذة للحياة الموجودة في غرف الطوارئ بالمستشفيات، كما يتواجد عليها فرق النقل الجوي للرعاية الحرجة، والتي تتكون من طبيب متخصص وممرض ومعالج تنفسي.

طائرة إيرباص A340:

وأشارت التقارير إلى أن طائرة نقل طبية من طراز إيرباص A340 تابعة للحكومة الكويتية غادرت مدينة الكويت في وقت سابق الخميس وهبطت في روتشستر، وكانت الطائرة نفسها قد سافرت إلى روتشستر ومدينة نيويورك قبل أن تعود إلى الكويت قبل أيام قليلة من جراحة أمير الكويت.

زمن الرحلة:

وبحسب وكالة الأسوشيتد برس، استغرقت الرحلة 16 ساعة كاملة، وكانت تحت إشراف أخصائيين طبيين من الولايات المتحدة والكويت، وتخلل ذلك توقف قصير في قاعدة رامشتاين الجوية الألمانية.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن طائرة بوينغ سي-17 غلوب ماستر 3، التي أقلعت من مطار الكويت الدولي هبطت في روتشستر، مينيسوتا، وكان سفير الكويت لدى الولايات المتحدة في المطار عند وصول الطائرة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله أن الولايات المتحدة قدمت المساعدة في علاج الأمير، لكنه لم يخض في تفاصيل.

مستشفى مايو كلينيك:

وتُعد مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا، أول مراكز مايو كلينيك Mayo Clinic وأكبرها، وهي أحد أفضل المستشفيات الأمريكية، وقد عالجت أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في وقت سابق، لكنها رفضت التعليق حول وجوده حاليًا.

وتقدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية للمرضى من جميع أنحاء العالم لأكثر من 100 عام.

ويُذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح كان قد نُقل إلى المستشفى يوم السبت وخضع لعملية جراحية يوم الأحد، ثم غادر إلى الولايات المتحدة بناءً على نصيحة من الفريق الطبي المعالج؛ لاستكمال علاجه بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.



