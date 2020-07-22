تفاصيل مثيرة حول اهتمام الهلال بضم فهد المولد

المواطن - محمد سمعه

فكّر نادي الهلال في التعاقد مع النجم فهد المولد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحول هذا الأمر قام الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل بكشف كافة التفاصيل عن اهتمام الهلال بضم المولد، حيث أطلق على الأمر اسم “اللغز المثير للجدل”.

وكان المريسل ألمح يوم 21 يونيو الماضي أن الهلال مهتم بضم فهد المولد، قائلًا بأن عرضًا مغريًا من الأزرق وصل إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي.

وأشار المريسل إلى أن الهلال فكّر في التفريط هتان باهبري ونواف العابد لنادي الاتحاد مقابل ضمّ المولد مع تقديم عرض مالي قيمته 5 ملايين ريال.

الاتحاد يحسم أمر عرض الهلال لـ فهد المولد

وذكر المريسل أن الاتحاد لم يقبل بعرض الهلال، خاصة أن الفريق الاتحادي لا يُفكر على الإطلاق في التفريط في المولد خلال الفترة المقبلة.

ولكي يُوفر الهلال السيولة المالية من أجل الصفقة، فإن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو يُفكر في الاستغناء عن هتان باهبري ونواف العابد والمدافع عبدالله الحافظ كونهم لا يشاركون بصفة أساسية مع الفريق الهلالي مؤخرًا وفقًا لـ “الوطن”.

وأضافت الصحيفة أن لوشيسكو مهتم بضم المولد وعلي حسن والحمدان، لتدعيم صفوف الزعيم المنافس على الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا.

نواف العابد موجود على رادار النصر

وكانت تقارير صحافية قالت في وقت سابق إن نواف العابد لاعب الهلال يتواجد على رادار النصر خاصة أنه لا يشارك بصورة منتظمة مع أزرق العاصمة، كما ارتبط اسم البرازيلي كارلوس إدواردو بالانتقال لـ النصر.

ولكن يُعد نواف العابد هو الأقرب للمغادرة إلى النصر، كون اللاعب سيفكر في فسخ عقده والانضمام لـ أصفر العاصمة، لكن الأمر لا ينطبق على كارلوس إدواردو الذي انتهى عقده بالفعل مع الهلال ولن يكون بحاجة لفسخ عقده.



