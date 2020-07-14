تفاصيل وروابط القبول والتسجيل بـ جامعة الملك خالد

المواطن - الرياض

أكدت جامعة الملك خالد استمرار القبول والتسجيل في برامج الدبلومات التطبيقية لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للطلاب والطالبات في مقر الجامعة الرئيس بأبها والمقرات الأخرى إلى بداية شهر محرم المقبل.

ويمكن الاطلاع على الدبلومات التطبيقية المطروحة بـ جامعة الملك خالد من خلال الرابط (اضغط هنا)، وتستهدف تخصصات ومجالات حيوية تتسق مع رؤية المملكة 2030 وما تتطلبه التنمية وسوق العمل.

قبول خريجي وخريجات الثانوية

يأتي ذلك فيما تستمر عمليات المفاضلة بالتنسيق بين الكليات وعمادة الدراسات العليا لإعلان نتائج المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا التي تم استقبال طلبات القبول فيها مؤخرًا، مؤكدًا أن الإعلان عن النتائج سيكون قبل بداية الفصل الدراسي بوقتٍ كافٍ يتمكن خلاله المقبولون والمقبولات من إكمال إجراءات قبولهم ومن ثم الانتظام في الدراسة.

وفيما يتعلق بقبول خريجي وخريجات الثانوية العامة في درجتي البكالوريوس ودبلوم كليات المجتمع بكليات جامعة الملك خالد فإن ذلك سيتم إلكترونيًّا (هنا الرابط) اعتبارًا من يوم الثلاثاء 23 ذي القعدة وحتى 28 من الشهر نفسه، ويمكن الاطلاع على شروط القبول، والإجراءات المتبعة، والمواعيد المهمة والتخصصات من خلال موقع الجامعة وعلى الرابط: (اضغط هنا)، وأيضًا على الرابط: (اضغط هنا) مضيفًا أن عمادة القبول والتسجيل نظمت ملتقى إلكترونيًّا للطلاب والطالبات وأولياء الأمور تم خلاله توضيح جميع هذه الجوانب.

موعد إعلان نتائج الترشيح

هذا وأقرت جامعة الملك خالد احتساب النسبة المؤهلة (30٪؜ النسبة التراكمية للثانوية العامة و50٪؜ اختبار القدرات و20٪؜ الاختبار التحصيلي) للقبول في التخصصات العلمية للطلاب وفي جميع التخصصات للطالبات، واحتساب النسبة الموزونة للقبول في التخصصات النظرية للطلاب (50٪؜ النسبة التراكمية للثانوية العامة و50٪؜ اختبار القدرات).

‎وسيكون موعد إعلان نتائج الترشيح في 30 من شهر ذي القعدة، وسيتم طرح ما تبقى من مقاعد عن طريق خدمة القبول الفوري مع إمكانية تغيير القبول عن طريق البوابة الإلكترونية لمن صدر له رقم جامعي وفي المتاح من المقاعد من يوم الخميس 2 ذي الحجة حتى يوم السبت 18 من الشهر نفسه.



