تقديم موعد إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن

المواطن - الرياض

يترقب ملايين المواطنين إيداع الدفعة 32 من دعم حساب المواطن ، الخميس المقبل، فيما تتواصل عملية إثبات الاستقلالية وذلك لتفادي إيقاف الدعم عنهم وفقًا لضوابط صرف الدعم التي أعلن عنها البرنامج قبل عدة أشهر والتي تفضي بوقف قبول طلبات التسجيل الجديدة مؤقتًا لحين إقرار سيارات البرنامج الجديدة، وتقديم ما يثبت الاستقلالية ووضع حد أقصى للدعم لا يتجاوز ما تم صرفه في الدفعة 28.

موعد إيداع حساب المواطن

ومن المنتظر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين يوم 9 يوليو الجاري بدلًا من يوم الجمعة 10 يوليو، والذي يوافق يوم إجازة أسبوعية في السعودية.

ويتم عادة إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الإيداع ليوم قبله أو تأخيره ليوم بعده، إذا صادف يوم الصرف إجازة أسبوعية.

تفاصيل دفعة الشهر الماضي:

كان برنامج حساب المواطن قد أودع في وقت سابق 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والثلاثين 78% والبالغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة قرابة 27 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال، منها 502 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

نسبة الاستحقاق الكامل:

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أن 46% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 725 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.4 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأفاد القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56% وشكل الذكور المستقلين 44%، موضحًا أن التغيير في عدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة بلغ ما نسبته – 0.03%.

وبين القحطاني أنه تم مؤخرًا الربط إلكترونيًّا مع جهات حكومية جديدة إضافة إلى الجهات السابقة بهدف رفع كفاءة الدعم، وضمان توجيهه بشكل فعّال للفئات الأكثر استحقاقًا.