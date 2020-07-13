تقنية الدوادمي تفتح باب القبول والتسجيل غدًا

المواطن - واس

أعلنت كلية التقنية للبنين بمحافظة الدوادمي عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1442هـ، ابتداءً من غد الثلاثاء الموافق 23/11/1441هـ، ويستمر التسجيل حتى يوم الاثنين الموافق29/11/1441هـ، عبر موقع القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض هنا

وأوضح عميد الكلية احمد العتيبي أن التقديم لمرحلة الدبلوم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، في التخصصات التالية: الدعم الفني، البرمجيات، الإدارة المكتبية، التسويق.

ودعا العتيبي الراغبين في التقديم إلى اختيار التخصص المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات في أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، و بعد انتهاء فترة القبول ستستكمل إجراءات قبول المرشحين بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول في الكلية، وستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على هواتفهم المسجلة في الطلب.



