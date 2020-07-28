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تقويم التعليم توضح أهداف برنامج ممارس جودة التدريب
يهدف البرنامج إلى التعريف بأسس التقويم ومفاهيمه

تقويم التعليم توضح أهداف برنامج ممارس جودة التدريب

2020/07/28
الساعة 11:33 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تقويم التعليم توضح أهداف برنامج ممارس جودة التدريب هيئة تقويم التعليم والتدريب
المواطن - الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل للتدريب عن بُعد في برنامج ” ممارس جودة التدريب “.

‪ ‬ويهدف البرنامج إلى التعريف بأسس التقويم ومفاهيمه، والتحليل الكمي والوصفي للبيانات، وضمان الجودة في المنشآت والبرامج التدريبية، إضافة إلى مؤشرات الأداء والمقارنة المرجعية وأفضل الممارسات الدولية.

كما يتطرق البرنامج إلى آليات قياس نواتج التعلم، وإعداد تقرير الدراسة الذاتية، إضافة إلى اكتساب المتدربين المعارف والمهارات والاتجاهات الأساسية في ممارسات الجودة بقطاع التدريب.

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تنظمه الإدارة العامة للتدريب والمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب -مسار- بالهيئة، ويستهدف أعضاء هيئة التدريب ومختصي الجودة والممارسين في المجالات الاقتصادية والصناعات ومنسوبي قطاع التدريب بأنواعه.

 




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