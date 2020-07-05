تنافس ناري بين الأهلي والهلال والنصر على 3 لاعبين

المواطن - محمد سمعه

تسعى أندية الهلال والنصر والأهلي إلى ضم أقوى الصفقات، وذلك من أجل المنافسة المحلية والقارية في الفترة المقبلة.

ويرغب الهلال والأهلي والنصر في ضم علي لاجامي وعلي الحسن وحبيب الوطيان لاعبي نادي الفتح، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد تألقهم اللافت مع النموذجي مؤخرًا وفقًا لـ “دوري بلس”.

الفتح يرفض رحيل نجومه

وفي وقت سابق، أبدى رئيس نادي الفتح سعد العفالق استغرابه من الحديث عن وجود مفاوضات بين الإدارة وأندية أخرى ترغب في ضم لاعبين من صفوف النموذجي خلال الفترة الحالية.

وعلق العفالق قائلًا: “باب التفاوض حاليا مقفل.. وضع الفريق الحالي لا يسمح لنا بأن ندخل في مفاوضات مع أحد، مصلحة الفريق، الأهم في الوقت الحالي”.

وأضاف خلال تصريحاته لـ”الاقتصادية”، قائلًا: “جل تفكيرنا وعملنا في الوقت الحالي للبقاء في الدوري السعودي للمحترفين، ولا نفكر في غير هذا الأمر”.

وعن التفاوض مع الوطيان ونية نادي الشباب في التعاقد معه، رد العفالق قائلًا: “عقده سارٍ المفعول وإدارة النادي تستطيع التفاوض مع أي لاعب حتى ولو انتهى عقده، نحن في حاجة جميع اللاعبين خلال هذه الفترة”.

وتسعى إدارة النادي لتمديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم التي تنتهي شهر يونيو الجاري، لضمان استمرارهم في صفوفه حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي

مركز الفتح في الدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن العدالة صاحب المركز الأخير، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن النموذجي من تحقيق الفوز في 4 مباريات والتعادل في 7 لقاءات والخسارة في 11 مواجهة، ونجح في تسجيل 27 هدفًا، واهتزت شباكه 37 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.