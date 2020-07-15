تنفيذ أول حالة إعدام فيدرالي في أمريكا منذ 17 عامًا

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لأول مرة منذ 17 عامًا، تم تنفيذ حكم الإعدام على المستوى الفيدرالي بحق رجل أميركي ممن ينادون بتفوق العرق الأبيض، بعد إدانته بقتل 3 أشخاص.

وجاء إعدام دانيال لي، وهو الأول بين مجموعة من 4 سجناء سيتم إعدامهم لاحقًا، بحقنة قاتلة في سجن تير هوت في ولاية إنديانا وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.

وبحسب صحفي في جريدة “إنديانا ستار”، حضر تنفيذ عقوبة الإعدام، قال دانيال لي قبل إعدامه “أنتم تقتلون رجلاً بريئاً”، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وكان حكم الإعدام بحق دانيال لي، المؤيد لتفوق العرق الأبيض، قد صدر عام 1999 لإدانته بتهمة قتل زوجين وطفلة في الثامنة من عمرها.

ونددت محاميته روث فريدمان، في بيان، بتنفيذ حكم الإعدام وقالت إنه تم “على عجل في وسط الليل فيما الناس نيام”، وشددت على أن موكلها انتظر 4 ساعات وهو مربوط إلى سرير الموت بانتظار نتيجة التماس أخير.

من جهته، عبر الفرع الأميركي لـمنظمة العفو الدولية عن “هوله” لتنفيذ الإعدام، وهو أمر يتعارض مع الميل العالمي للتخلي عن هذه العقوبة.



