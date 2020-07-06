توتنهام يُسقط إيفرتون بهدف يتيم في الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة توتنهام ضد إيفرتون، منذ قليل، بفوز السبيرز بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي موسم 2019- 2020.

الشوط الأول من مباراة توتنهام وإيفرتون:

وبدأت مباراة توتنهام ضد إيفرتون، بضغط هجومي من قبل لاعبي السبيرز، حيث تمكنوا من إحراز الهدف الأول عبر لاعب إيفرتون مايكل كين بالخطأ في مرماه بالدقيقة الرابعة والعشرين.

وحاول فريق إيفرتون، العودة في المباراة، وتسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي توتنهام.

وانتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف دون رد.

الشوط الثاني من مباراة توتنهام وإيفرتون:

وفي الشوط الثاني، لم ينجح إيفرتون في العودة إلى المباراة، ليحافظ توتنهام على تقدمه ويُحقق 3 نقاط غالية.

وأصبح رصيد توتنهام بعد الفوز على إيفرتون، 48 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي وقت سابق، دخل نجما توتنهام الإنجليزي، الحارس الفرنسي هوجو لوريس واللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، في تشابك بالأيدي، وذلك بعد نهاية الشوط الأول بين فريقي توتنهام وإيفرتون، التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونقل الحساب الرسمي لـ Football Daily عبر “تويتر” مقطع فيديو لتشابك سون هيونج مين وهوجو لوريس أثناء دخول لاعبي توتنهام لغرف خلع الملابس بين الشوطين.

وقيل: إن سبب هذا التشابك، هو عدم تأدية سون هيونج مين للأداء الدفاعي في المباراة.

يذكر أن السبيرز كان خسر قبل إقامة مباراة توتنهام ضد إيفرتون من فريق شيفيلد يونايتد يوم الخميس الماضي بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز إيفرتون على ليستر سيتي بثنائية مقابل هدف يوم الأربعاء الماضي.

وأُقيمت مباراة توتنهام ضد إيفرتون على ملعب توتنهام هوتسبير في مدينة لندن البريطانية.